От науки до медицины, от информационных технологий до предпринимательства. В Москве реализуется масштабный проект предпрофессионального образования. Старшеклассникам доступна специализация сразу по шести направлениям. Какие плюсы это даёт при поступлении в вузы?

Как выбрать профессию? Один из главных вопросов для старшеклассников. Но сегодня, благодаря новым стандартам предпрофессионального образования, понять - "кем быть?" - стало намного проще. Столичные десятиклассники еще в школе под руководством опытных преподавателей ведущих столичных вузов могут познакомиться с будущей профессией. Например, в сфере информационных технологий.

"Работа на ИТ полигоне в рамках обучения в ИТ-классе помогает ребятам определится с направлением, чего они хотят. Потому что, понимаете, область ИТ она многогранна и понять, что твое, а что нет, желательно сделать до поступления в вуз, а не на каком-то курсе, когда ты понимаешь поступил, а мне это вообще не интересно", - рассказал Роман Колтунов, учитель информатики школы №444 Москвы.

А в медицинском классе – все, как в настоящем кабинете врача, разве что вместо пациентов - манекены. Изучить строение человеческого тела, взять анализ крови и даже восстановить ритм сердца - здесь возможно многое. Получать знания здесь не просто интересно, но и очень полезно для постижения выбранной профессии

В вузах под руководством опытных наставников ребята также разрабатывают собственные проекты. Для этого университеты предоставляют школьникам площадки для работы и исследования.

"После выполнения проекта школьники защищают их на различных городских конкурсах, в том числе и на старт в медицине. Если школьник выигрывает данный конкурс, то он получает дополнительные баллы для поступления", - отметила Елена Лаптева, руководитель проекта "Медицинский класс в московской школе" Университета РОСБИОТЕХ.

Масштабный проект предпрофессионального образования продолжает успешно реализовываться в Москве. Старшеклассникам столичных школ доступна специализация в шести направлениях обучения по самым востребованным в экономике страны сферам — от науки и медицины до информационных технологий и предпринимательства.

"Участвуя в проектно-исследовательской деятельности старшеклассники могут понять, каким образом углублённые знания и практические навыки могут применяться для решения реальных профессиональных задач. Таким образом, работа над исследованием и разработками в университете позволяет старшеклассникам познакомиться с современными научными методами, подходами на фронтире данной науки", - рассказал Михаил Силантьев, директор Института развития профильного обучения МГПУ.

Предпрофессиональные классы позволяют ученикам не только своевременно определиться с профессией, но и уже до поступления в институт получить дополнительные знания и практические навыки.