В районе стадиона МГТУ им. Баумана спасли раненого вальдшнепа

Летел на юг, но наткнулся на провода! Раненого вальдшнепа нашли москвичи в районе стадиона МГТУ имени Баумана.

Они увидели, как вороны пытаются растерзать явно негородскую птицу. Отогнав стаю, подняли несчастную на руки и оторопели: на них жалобно смотрел герой тургеневских рассказов - вальдшнеп. Клюв у него был сломан.

"Для Московской области эта птица нередка, а в Москве вальдшнеп встречается преимущественно во время пролета. Попадаются, не каждый год, но приходится встречать таких раненых птиц, травмированных, которые налетают чаще всего на провода, повреждают себе конечности, клювы", - рассказал Александр Солоха, доцент Российского Государственного Университета народного хозяйства им. В.И. Вернадского.

Эту птицу передали в Департамент природопользования, где её постараются выходить. Если клюв удастся восстановить, то вальдшнепа снова выпустят на волю. Но не раньше весны.