КНДР пообещала "твердо стоять рядом с российскими товарищами"

Власти Корейской Народной Демократической Республики не сомневаются в том, что российская армия добьется победы в специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделала в пятницу, 1 ноября, министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

Дипломат, встречаясь с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, заверила, что официальный Пхеньян будет "твердо стоять рядом с российскими товарищами".

Цой Сон Хи рассказала, что с самого начала специальной военной операции лидер КНДР Ким Чен Ын "дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне".

Российский министр, в свою очередь, отметил, что отношения между Россией и КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне. Он предложил коллеге "выработать общее понимание о том, как наши внешнеполитические ведомства будут содействовать реализации договоренностей, заключенных в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва поп-прежнему привержена планам развивать отношения со своим соседом КНДР во всех областях, причем "это не должно никого ни пугать, ни заботить".

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе летнего визита президента России Владимира Путина в Пхеньян заявил о полной поддержке российской специальной военной спецоперации на Украине, отметив "важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире".