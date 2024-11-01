СКР взялся за дело о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны

Следственный комитет начал расследование, связанное с махинациями с жилищными субсидиями Минобороны.

Дело заведено в отношении заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры и ряда других гражданских лиц. По данным следствия, подозреваемые в 2021-2024 годах за взятки помогали получить увеличенные жилищные субсидии, внося в жилищные дела ложные данные.

Ущерб Минобороны составляет десятки миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Расследование дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.