Польша объяснила отказ усилить военную помощь Украине

Возможности Варшавы поддерживать киевский режим не безграничны, тем более что сама Польша является "прифронтовым государством". Такое заявление сделал в пятницу, 1 ноября, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Как напомнил политик, "у Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты". При этом дальнейшие возможности Варшавы в поставках боевой авиации Вооруженным силам Украины ограничены.

Сикорский заявил, что для Польши существует угроза со стороны России, поэтому Варшава ставит в приоритет собственные вооруженные силы и их обороноспособность, сообщает Reuters.

Ранее глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что власти Украины демонстрируют неблагодарность в ответ на получение военной помощи из Варшавы. По словам польского министра, "дошло до ситуации, при которой нет там памяти об этой помощи".

Косиняк-Камыш также предупреждал, что Варшава не допустит вступления Киева в Евросоюз, пока на Украине не разрешат эксгумацию тел жертв Волынской резни.