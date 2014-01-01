ВСУ атаковали автомобиль советника главы ДНР

Украинский дрон атаковал автомобиль советника главы Донецкой народной республики Игоря Кимаковского. Советник не пострадал. Он сообщил в эфире Первого канала, что был ранен в результате покушения ровно 10 лет назад.

Как сказал Кимаковский, поменялась только цифра - 13 октября на 31. Он признался, что только начинает приходить в себя. И отметил, что теперь знаком с дронами не только по рассказам, но и лично. Ведущий программы поздравил советника главы ДНР со вторым днем рождения.

Кимаковский в 2014 году уехал в Донбасс волонтером. В 2015 году занимал пост советника главы администрации Дебальцево. В июне того же года попал в плен, вернулся в Россию спустя несколько месяцев в результате обмена.