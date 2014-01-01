Эксперты рассказали, как получить доплату к пенсии в России

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) поможет россиянам в формировании финансовой подушки безопасности или получении прибавки к будущей пенсии.

Как объяснил РИА Новости заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов, россияне с ежемесячным доходом до 80 тысяч рублей могут получить прибавку к пенсии в размере 7,5-8% от зарплаты, причем государство добавит половину этого дохода. Для этого нужно откладывать от трех тысяч в месяц на накопительную пенсию с помощью ПДС.

Доцент кафедры национальной экономики РАНХиГС Владимир Любецкий уточнил, что участвовать в ПДС могут совершеннолетние россияне, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом — оператором программы.

Ранее сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова напомнила, что российские пенсионеры могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), если расходы на это превышают определенную часть месячного дохода.

В Министерстве труда сообщили, что в 2025 году россияне смогут получить единовременно до 412 тысяч рублей из пенсионных накоплений, замороженных в 2014 году. Сейчас разрешается забрать свои пенсионные накопления разом, если их сумма не превышает 351 тысячу рублей.

Между тем главу кабмина Михаила Мишустина попросили выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, получающим страховую пенсию по старости, чтобы помочь "восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития нашей страны".