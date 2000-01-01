Сергей Собянин назвал самые интересные проекты Главархива Москвы

Столичный Главархив отмечает день рождения. Мэр столицы Сергей Собянин в своём Телеграм-канале рассказал о достижениях и проектах Главархива Москвы.

По его словам, роботизированный архивный комплекс "Мосархив" хранит социально значимые документы жителей столицы.

"За год работы он принял около 20 миллионов дел. Онлайн-сервис “Моя семья” помогает искать предков. Количество постоянных пользователей сервиса выросло почти до 13 миллионов человек. Осенью прошлого года запустили проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" — столичные школьники с 8 по 11 класс и студенты колледжей исследуют подлинные личные дела российских учёных, Героев Советского Союза, студентов Императорского Московского университета и другие исторические документы", - говорится в сообщении.

В городе также проводится акция "Москва — с заботой об истории".

"У жителей есть возможность передать на вечное хранение через центры госуслуг документы и предметы своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, а также фото- и видеоплëнки из своих семейных архивов с советского времени и до 2000-х годов. Материалы доступны в одноимённом виртуальном музее", - отмечается в сообщении.

В мае этого года в Москве открыли онлайн-доступ к уникальным документам, с которыми работали школьники и студенты колледжей в рамках проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения". Проект стартовал в сентябре прошлого года.