Армия России за минувшие сутки освободили три населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Бойцы группировки "Центр" взяли село Леонидовка, а бойцы "Востока" - села Новоукраинка и Шахтерское, заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Со взятием Шахтерского и Новоукраинки российских бойцов поздравил министр обороны Андрей Белоусов.

"B упорных боях с неонацистами воины-морпехи, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле", – говорится в поздравительной телеграмме.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли село Ясная Поляна в ДНР.