Собянин назвал, кто может арендовать городские помещения на льготных условиях

Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Как отмечается, НКО могут арендовать городские помещения за 30% от стоимости.

"Ставка 4,6 тыс. рублей за квадратный метр в год доступна субъектам малого бизнеса, которые работают в социально значимых сферах и арендуют помещения без торгов. Ставка 3,5 тыс. рублей за квадратный метр в год устанавливается: учреждениям, предоставляющим услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования; предпринимателям, которые открыли в городских помещениях медицинские центры, стоматологические клиники и другие объекты", - говорится в сообщении.

Кроме того, в столице действует программа "1 рубль за квадратный метр в год". Подробнее – в Телеграм-канале мэра Москвы.

30 октября Собянин назвал самые востребованные меры поддержки технологичных компаний. Так, с городской поддержкой предприниматели оформили ссуды на сумму более 600 миллионов рублей.