Трампу удалось удивить Кремль заявлением о "Северном потоке"

Новые заявления бывшего президента США, в том числе по "Северному потоку", удивили Кремль. Видимо, все объясняется тем, что они сделаны в горячке предвыборной гонки, отреагировал на высказывания претендента на Овальный кабинет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что во всех этих высказываниях нелегко разобраться. Песков посоветовал журналистам адресовать вопрос в предвыборный штаб этого кандидата на пост президента США, передает РИА Новости.

Скандальные заявления Трампа прозвучали в его интервью журналисту Такеру Карлсону. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, в частности, заявил, что именно он "уничтожил" "Северный поток 2" - крупнейший газопровод, который ведет из России в Германию. А Америку назвал страной дураков, которой управляют дураки.