Песков отреагировал на заявление Госдепа о военных из КНДР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы переброшенных в Курскую область военных из Корейской Народной Демократической Республики.

На брифинге в пятницу, 1 ноября, Пескова попросили прокомментировать утверждение Блинкена о том, что восемь тысяч из десяти тысяч бойцов КНДР якобы уже отправлены в курское приграничье, хотя к боевым действиям их пока не привлекают.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что ему "нечего добавить к тому, что мы уже ранее заявляли по этой теме", сообщает ТАСС.

Между тем министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи напомнила, что с самого начала специальной военной операции глава государства Ким Чен Ын "дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне".

Президент России Владимир Путин иронично высказался о "взрывной" реакции Запада и киевского режима на свои заявления о договоре с КНДР, заявив, что "главное — чтобы осколки далеко не летели" и "чтобы там это все и осело от этого взрыва".