Кремль напомнил о готовности помочь урегулированию на Ближнем Востоке

Российская сторона, как и прежде, готова оказать содействие в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в пятницу, 1 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У представителя Кремля попросили комментарии в связи с публикацией Newsweek о том, что Израиль обратился к России с предложением выступить посредником между ним и ливанской шиитской организацией "Хезболла".

Песков процитировал президента России Владимира Путина о том, что Москва "поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта, поддерживает контакты и с израильтянами, и с иранцами, и с ливанцами, и со всеми другими соответствующими сторонами".

Спикер Кремля подчеркнул, что, "конечно, если где-то наши усилия могут быть эффективны, то Россия будет готова это сделать", сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке, подчеркнув, что обстановка в регионе вызывает беспокойство. При этом он отметил, что без исправления исторической несправедливости на палестинских территориях восстановить мир в регионе невозможно.

Обсуждая ближневосточный конфликт с лидером Палестины Махмудом Аббасом, Путин напомнил, что "у нас очень давние глубокие связи с арабским миром в целом, с Палестиной в частности, и мы этим очень дорожим". Это означает, что происходящее на Ближнем Востоке не остается без внимания Москвы, несмотря на проведение специальной военной операции.