Минобороны подтвердило удар по Генштабу ВСУ

ВС России на этой неделе нанесли удар по зданию Генштаба Вооруженных сил Украины. В здании располагался центр управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, подтвердили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, всего за неделю с 26 октября по 1 ноября нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. Поражены цеха производства и места хранения ударных дронов, склады боеприпасов, базы горючего. Уничтожены также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, нацформирований и иностранных наемников.

Также целями ударов стали объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов и железнодорожных путей. Пораженные энергетические объекты обеспечивали военно-промышленный комплекс Украины.