Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Энергии станет больше: ваш небесный покровитель Марс вчера вошел в знак Льва. Пора задуматься о том, как воплотить в жизнь ваши смелые идеи и проекты.

Тельцы

Марс добавит энтузиазма в семейных делах, так что вы будете полны сил для решения любых бытовых вопросов. В этом ноябре ваш дом будет наполнен теплом и уютом.

Близнецы

Начинается период, насыщенный встречами, поездками, общением. Возможно, вам удастся договориться о более выгодных условиях на работе или завести новые полезные знакомства.

Раки

Финансовая удача не за горами: ваши усилия и решительность принесут дополнительный доход или успешные вложения. Главное - действовать, не откладывая в долгий ящик.

Львы

Ваш час пробил! Марс в вашем знаке принесет решимость и энергию, используйте ее для достижения целей - ничто не сможет помешать вашему движению вперед.

Девы

Время духовных поисков и размышлений требует уединения. Не спешите и не суетитесь, именно в тишине, наедине с собой, вы найдете ответы на свои сложные вопросы.

Весы

Марс придаст вам особую уверенность, и вы почувствуете, что способны достичь большего. В этом ноябре вас ожидают большие свершения и новые амбициозные проекты. Не бойтесь масштабов.

Скорпионы

Ваша карьера на взлете! Марс посодействует успехам в бизнесе или достижении карьерных высот. Отбросьте страх и неуверенность – только так можно улучшить свои позиции.

Стрельцы

Знания помогут покорить новые горизонты. Марс добавит вам энтузиазма и любознательности - не упускайте возможности поучиться чему-то новому.

Козероги

Ваши общие финансы с партнером, инвестиции, а также глубоко личные дела со вчерашнего дня курирует смелый и яркий Марс во Льве. Приготовьтесь к смелым шагам!

Водолеи

Марс придет на помощь в деловых и личных отношениях. У вас будет достаточно энергии, чтобы развивать, укреплять или разрывать свои союзы и партнерства.

Рыбы

Пришло время отправиться в спортзал! С Марсом в секторе здоровья и образа жизни представителям знака захочется активности, физических нагрузок. И это прекрасный план на ноябрь!