В Совете Федерации наградили юных героев

Поразительные истории мужества, выдержки и самоотверженности. В Совете Федерации сегодня наградили юных россиян, которые проявили недетскую отвагу и совершили настоящие подвиги. Пожары, опасные водоемы и другие экстремальные условия - в такой обстановке растерялись бы и многие взрослые. Но эти дети сумели не только выжить сами, но и спасти других.

Осматриваясь в торжественном зале Совета Федерации, ребята, кажется, не дышат. Невероятно сосредоточенные, нарядные, взволнованные важностью момента. На церемонии награждения они - главные действующие лица. Из 230 человек, удостоенных памятной медали "За проявленное мужество", 20 приглашены в Верхнюю палату парламента. К гостям со всей страны обращается Валентина Матвиенко:

"В трудную минуту вы не растерялись, не струсили, пришли на выручку людям, оказавшимся в трудной ситуации. Доказали, что сострадание, желание помочь ближнему выше любого страха. Каждый раз очень трудно сдерживать эмоции. От гордости за вас, от восхищения вашим мужеством, вашим героизмом. Хочу сказать слова огромной благодарности вашим родителям, вашим учителям, воспитателям, которые воспитали вас настоящими, достойными людьми".

Чествование юных героев - добрая традиция, которую в Совете Федерации проводят в преддверии Дня народного единства.

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