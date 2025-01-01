Путин: За крупными проектами нельзя забывать о нуждах россиян

Большие задачи стоят перед всей Россией, однако за этими крупными проектами и важными проблемами не должна теряться забота о нуждах россиян. Такое заявление сделал в пятницу, 1 ноября, российский лидер Владимир Путин.

Глава государства встретился с главой Хакасии Валентином Коноваловым. Обсуждая с ним вопросы поддержки граждан, Путин выразил надежду на то, что "нас услышат и остальные коллеги в регионах".

Президент напомнил, что "у нас сейчас есть острые вопросы, которые занимают все общественное сознание — я имею в виду и то, что происходит у нас на линии СВО, и есть крупные проекты, мы должны развивать судостроение, авиацию".

Однако "за этим глобализмом" ни в коем случае нельзя забывать о, казалось бы, мелких деталях, от которых зависит качество жизни российских граждан — они "для текущей жизни людей на самом деле крайне важны и свою актуальность не потеряли", цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что рисков расшатывания российской экономики в свете увеличения расходов на военные и оборонные нужды нет. Проект трехлетнего бюджета России — тщательно сбалансированный и выверенный, отметил политик.

В Москве в 2025 году социальные расходы составят половину бюджета города — на поддержку москвичей будет потрачено более 689 миллиардов рублей. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в дальнейшем власти будут внедрять более гибкие и эффективные инструменты, а также упрощать порядок получения услуг.