Ученые объяснили, чем грозит новая вспышка высокого класса на Солнце

В ночь на пятницу, 1 ноября, на Солнце зафиксировали новую вспышку высшего балла X. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук.

Ученые отмечают, что расположение области на Солнце, где произошла вспышка, допускает воздействие на Землю, но не напрямую. В момент взрыва область находилась под углом около 30 градусов к направлению на Землю, поэтому основная энергия может уйти в сторону.

Поскольку выброс плазмы был умеренным, приход тяжелых частиц не ожидается, как и риски для космических аппаратов, цитирует сообщение Лаборатории РИА Новости.

Ранее доктор физико-математических наук Сергей Богачев рассказал, что существует определенная корреляция между вспышками на Солнце и северными сияниями, поэтому помимо магнитной бури иногда можно ожидать это красивое явление.

Ученые объяснили, что вспышки на Солнце происходят постоянно, а каждые 11 лет случается пик солнечной активности. В настоящее время жителям Земли довелось наблюдать один из таких пиков.