Шесть контратак украинских формирований отразили подразделения группировки "Север" в курском приграничье. В результате ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что ВС России продолжают разгром группировки ВСУ, вторгшейся на территорию Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе самоходная артиллерийская установка "Caesar" французского производства и зенитный ракетный комплекс.

Подразделения группировки "Север" также нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 28850 военнослужащих.