Неизвестный пытался поджечь военкомат в подмосковных Люберцах

Неизвестный предпринял попытку поджечь военный комиссариат в подмосковных Люберцах.

Инцидент произошел накануне около 10 часов вечера. Мужчина подошел к зданию военкомата и поджег заранее пропитанный жидкостью для розжига предмет. Загорелось окно. Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание.

Подозреваемый скрылся с места, его пока не поймали, сообщает агентство РИАМО со ссылкой на прокуратуру.

Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", пишет telegram-канал SHOT.