Материал выпускницы медкласса школы №1553 заинтересовал врачей

Обучение в предпрофессиональном образовании помогает специалистам. Так, выпускница медицинского класса школы 1553 имени Вернадского написала письменную работу по теме инсульта. И собранный материал заинтересовал врачей.

Александру Орлову пригласили на экскурсию во флагманский центр больницы имени Филатова. Где занимаются такими пациентами. Для девушки провели экскурсию. Рассказали, как всё происходит на практике. И детально изучили её письменную работу.

"Из работы мы узнали очень много каких-то маленьких нюансов, интересных, которые смогут в дальнейшем помочь как врачам, так и реабилитологам, медицинским логопедам", - рассказала Дарья Ермакова, заведующая неврологическим отделением стационара.