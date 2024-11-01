Google предупредили о штрафе в гугол рублей

Сумма штрафа по иску российских телеканалов к Google из-за просрочек его выплаты увеличивается каждый день. Очень скоро штраф может достичь гугола - единицы с 100 нулями. Этот математический термин как раз использован в качестве названия поисковой системы Google.

Как пишет газета The Washington Post, сумма штрафа, которую суд в России назначил за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, превышает все накопленное в мире богатство. Издание ссылается на подсчеты компании The Boston Consulting Group, согласно которым совокупное богатство всего мира в 2024 году составляет 477 триллионов долларов.

По данным Всемирного банка, объем мирового ВВП в 2023 году составил около 105,4 триллиона долларов. А два ундециллиона рублей, назначенных в качестве штрафа – это 20 дециллионов долларов (двадцать и 33 нуля). Подсчитано, что иск в несколько раз превышает стоимость самой корпорации. Одна из пяти самых дорогих компаний мира оценивается в 2 триллиона долларов.