ЦБ опроверг "коварный план" остановить кредитование

Банк России никогда не имел "коварных планов" полностью остановить кредитование в стране — он лишь ограничивает именно рискованное кредитование. Об этом в пятницу, 1 ноября, рассказала руководитель департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.

Как подчеркнула представитель регулятора, "даже когда осуществляем свои макропруденциальные меры, мы всегда отмечаем, что мы ограничиваем рискованное кредитование".

Вместе с тем Данилова напомнила про проблему закредитованных компаний и отметила, что если Центробанк увидит признаки риска в накоплении долгов у таких предприятий, будет воздействовать макропруденциальными и регуляторными мерами, сообщает РИА Новости.

В октябре правительство России дополнительно выделило 446,9 миллиарда рублей на субсидирование программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека" и "Льготная ипотека". Деньги пришлось добавлять в связи с повышением ключевой ставки Банка России.

В мае глава государства Владимир Путин поручил установить по семейной ипотеке особые условия на покупку жилья и строительство ИЖС. Кредит смогут получить семьи в городах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах, в которых растут двое и более детей в возрасте до 18 лет.