Захваченные российскими бойцами боевые машины западного производства служат не только экспонатами тематической выставки для повышения патриотического духа. Россия получает доступ к технологиям стран Североатлантического альянса, признали в Польше.

Благодаря захваченным на Украине танкам M1A1 Abrams Россия разработать еще более эффективные методы борьбы с бронетехникой, получив сведения о применяемых в этих танках системах и технологиях, пишет польский портал Interia.

Польские журналисты признали, что "армия нашего восточного соседа потеряла на поле боя большую часть" американских танков Abrams, хотя "такого развития событий не ожидал никто".

Еще летом 2022 года рабочие и руководство Уралвагонзавода, которые исследуют захваченную ВС России технику, поблагодарили президента Франции Эмманюэля Макрона за поставки Украине самоходных артиллерийских установок CAESAR. Российские специалисты отметили, что "техника, конечно, так себе", однако и она в хозяйстве на что-нибудь сгодится, а потому "шлите еще — разберем".

Российские эксперты также изучили "начинку" британской ракеты Storm Shadow, включая схемы взрывателей и конструкции боевых частей. Это позволит более эффективно бороться с такими воздушными целями и поможет в безопасном обезвреживании.