В Росавиации заявили о штатной работе столичных аэропортов

Аэропорты московского региона работают штатно. Об этом в пятницу днем сообщили в Росавиации.

"Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" принимают и отправляют авиарейсы, отметил представитель ведомства Артем Кореняко.

"Прошу представителей СМИ и общественности доверять официальным источникам информации", - написал он в telegram-канале.

Ранее ряд СМИ написали о том, что в столичных аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" введен план "Ковер". Якобы со стороны Калужской области замечено движение беспилотника.