Брежнева отреагировала на откровения Меладзе

Валерий Меладзе выпустил новую песню "Зима так близко", которую написал его старший брат Константин. В Сети судачат, что таким образом тот раскрыл чувства после развода с Верой Брежневой. Пользователи обратили внимание на такие слова: "Ты можешь не верить, ты можешь не знать, ты можешь от безысходности сама себе врать, что все еще будет, еще не конец. Есть следующая жизнь, а что если нет? Если тоненькая нить прервется на мне... Согрей меня, зима так близко... Мир так устроен, что любовь короче, чем жизнь" и сделали вывод, что инициатором расставания был Константин Меладзе, а не Вера Брежнева.

Примечательно, что певица уже отреагировала на новую композицию Валерия Меладзе. В запрещенной социальной сети "Инстаграм" Вера Брежнева "лайкнула" публикацию, сделала репост и в комментариях опубликовала сердечко. И пока одни интернет-пользователи радуются, что бывшие супруги сумели сохранить человеческие отношения, другие считают, что артистка "ведет себя хорошо", чтобы не лишиться прав исполнять песни, написанные бывшим мужем.