Оборона украинских войск на участке между Богоявленкой и Новоукраинкой в Донецкой Народной Республике рухнула. Российские войска освободили еще около 20 квадратных километров, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.

Рогов отметил, что накануне сообщалось об успехах в районе Богоявленки и Новоукраинки. Сегодня ВС России этот успех развили, освободили порядка 20 квадратных километров, выровняв участок между этими населенными пунктами.

Это тревожный знак для Вооруженных сил Украины, говорит о том, что фронт противника на этом участке обвалился. Сам факт того, что десятками квадратных километров освобождаются южнорусские земли, говорит о том, что у противника все плохо с моральной и боевой подготовкой, приводит слова Рогова ТАСС.