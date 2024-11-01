Переговоров с Россией ожидает значительная часть украинцев. Как пишет Bloomberg со ссылкой на опрос украинского Центра Разумкова, в украинском обществе нарастает уныние и усталость от конфликта – контрастом фронтовым успехам ВС России.

Настроение уныния распространяется все шире на Украине, поскольку борьба и жертвы сказываются на измученном населении, подчеркивает издание. По результатам опроса, в сентябре 2024 года доля сторонников немедленных переговоров с Россией выросла до 35%. А за последний год число сторонников переговоров выросло на 14%. За урегулирование конфликта уже сейчас выступает 48% жителей южных регионов Украины.

В Верховной раде Украины ранее заявили о тяжелых последствиях для Киева любого исхода выборов в США. Депутаты считают, что союзники Киева только ждут момента, когда украинская армия больше не сможет сражаться.