В Сети обсуждают беременность жены Александра Петрова

Женитьба Александра Петрова в 2023 году произвела эффект разорвавшейся бомбы, настолько неожиданной и сенсационной она оказалась. Дело в том, что последние годы актер встречался с коллегой Стасей Милославской, и пара демонстрировала такую идиллию, что, казалось, свадьба не за горами. Так и случилось. Вот только избранницей артиста стала не Стася, а некая Виктория Антонова.

Влюбленные тихо расписались, а потом устроили свадьбу, на которую пригласили только самых близких. Разумеется, Милославской в этом списке не оказалось. В Сети некоторые коллеги поддержали Стасю, весьма едко пройдясь по Петрову и его избраннице.

Впрочем, постепенно ажиотаж спал, Петров и его супруга оказались весьма закрытыми людьми: они не давали интервью, почти не посещали светских мероприятий. Однако Александр и Виктория сделали исключение для премьеры многосерийного фильма "Дайте шоу", которое накануне, 31 октября, презентовали в одном из столичных кинотеатров.

И если для выхода в свет Петров предпочел повседневный образ, то его супруга облачилась в черную водолазку и строгий серый костюм с юбкой. Фотографии пары немедленно попали в Сеть, и особо наблюдательные пользователи предположили, что Виктория беременна.

Комментаторы обратили внимание на изменившуюся фигуру жены Петрова. По их мнению, хоть Виктория и выбрала юбку "на запах", призванную "стройнить", скрыть округлость живота ей не удалось. И теперь фанаты судачат, что весной супруги могут стать родителями.