Анастасия Волочкова: "Я только смотрю на вкусные вещи"

Анастасия Волочкова является одной из самых обсуждаемых персон в отечественном шоу-бизнесе. Балерине то и дело приписывают проблемы с алкоголем, однако она утверждает, что пьет не больше остальных, а ее задорное настроение связано не с лишними градусами. Артистка просто пытается нести позитив в массы, регулярно давая благотворительные концерты.

Несмотря на то, что профессиональный балет остался в прошлом, Волочкова может до сих пор похвастаться великолепной фигурой. Секрета из того, как ей удается быть стройной, она не делает.

"Для того, чтобы быть худой и подтянутой, я ежедневно по три часа занимаюсь в балетном зале и стою на пуантах. Плюс русская баня, ледяная купель и профессиональный массаж. Ну и всегда позитивные эмоции", - перечислила Анастасия.

Кроме того, балерина не скрывает, что практически ничего не ест. В ее жизни давно уже нет ни сладкого, ни мучного. Питается Анастасия скудно и не особо разнообразно.

"Утром я ем густой пустой бульон. А вечером - одно яйцо всмятку. Вообще я ем, что называется, "вприглядку" - только смотрю на вкусные вещи", - сообщила Волочкова "Миру новостей".