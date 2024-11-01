В РПЦ заявили, что нормальные сотрудники должны иметь семьи

Нормальные сотрудники и руководители компаний должны иметь свои семьи. Достойные кандидаты на работу могут быть среди холостяков и разведенных, но назначение таких людей "не должно становиться нормой", считает зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Развод не должен быть обыденностью, каким он, увы, стал в нашем обществе. Если мы желаем переместиться в парадигму традиционных ценностей, то развод должен рассматриваться как трагедия", - заявил Кипшидзе в беседе с "Газетой.ru".

Он убежден, что мужчины должны брать на себя ответственность за создание семей, а не заводить интрижки на работе.

Ранее Кипшидзе предлагал отказаться от соцсетей на время Великого поста. По словам священника, каждый христианин в пост должен решить - в чем нужно себя особо ограничить. Сейчас многие больше привязаны к гаджетам, чем к вкусной еде. И эту "занозу", нужно из себя вынуть.