Наталья Поклонская: "Ну все! Мое сердце покорено"

Наталья Поклонская продолжает раздавать стиль. На сей раз бывшая чиновница в своем официальном телеграм-канале опубликовала фотографии, на которых предстала в красном платье длиной в пол по фигуре. Светлые волосы Наталья распустила. Поклонская снялась в обнимку с очаровательным черным котиком.

"Ну все! Мое сердце покорено. Черный и зеленоглазый котенок. Я его так и назвала - Кэт-ши (кэт сиддхе), по-нашенски "Черныш". Который живет в замечательной студии "Республика", куда я буквально на днях приходила в гости рассказать про свои научные и творческие проекты (не буду спойлерить)", - игриво подписала свежую публикацию Поклонская.

Ранее Наталья переполошила Сеть, опубликовав фотографию, на которой предстала в необычном образе и эффектном наряде, демонстрирующем оголенный живот. Многие комментаторы в Сети поначалу не узнали Поклонскую в новом образе. А когда узнали, то рассыпались в комплиментах. Оказывается, Наталья выбрала такой необычный наряд, чтобы проиллюстрировать запись про древний праздник Самайн.