Главы МИД России и КНДР провели переговоры

Отношения России и КНДР достигли беспрецедентно высокого уровня и успешно развиваются во всех сферах - от торговли и инвестиций до культурных и гуманитарных обменов. Об этом заявил Сергей Лавров на переговорах со своей коллегой Цой Сон Хи в Москве.

Это уже шестая за год встреча министров. Сергей Лавров отметил, что тесные контакты между военными и службами безопасности двух стран позволяют решать ряд значимых задач. Кроме того, участники переговоров обсудили реализацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ был подписан лидерами России и КНДР в июне.