Главы МИД России и КНДР провели переговоры

Отношения России и КНДР достигли беспрецедентно высокого уровня и успешно развиваются во всех сферах - от торговли и инвестиций до культурных и гуманитарных обменов. Об этом заявил Сергей Лавров на переговорах со своей коллегой Цой Сон Хи в Москве.
Это уже шестая за год встреча министров. Сергей Лавров отметил, что тесные контакты между военными и службами безопасности двух стран позволяют решать ряд значимых задач. Кроме того, участники переговоров обсудили реализацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ был подписан лидерами России и КНДР в июне.
Лавров: "Мы глубоко признательны корейским друзьям за принципиальную позицию по поводу тех событий, которые сейчас развернулись на Украине в результате курса Запада на продвижение НАТО на восток и на поощрение откровенно расистского режима, на истребление всего русского в сфере образования, в сфере культуры и даже в бытовой жизни. Недавно запретили законодательно каноническую Украинскую православную церковь".
Цой Сон Хи: "Западные страны поставляют киевскому режиму огромное количество вооружений и пытаются долгосрочно вести войну на Украине против России с целью нанести ей стратегическое поражение. Мы не сомневаемся, что под мудрым руководством уважаемого президента Владимира Владимировича Путина российская армия и народ добьются победы в священной борьбе по защите суверенных прав и интересов безопасности своего государства".