Каждый четвертый школьник ежедневно сталкивается с буллингом. Что делать?

Цветы жизни, увы, иногда бывают ядовиты. Точнее - чрезвычайно жестоки. Внешность, материальное положение, в принципе любое отклонение от принятых в группе стандартов могут спровоцировать травлю. Официальной статистики нет и быть не может. В правоохранительные органы обращается лишь один пострадавший их ста. Теперь уже бывшие жертвы в ходе соцопросов признаются - да, было. Положительный ответ на вопрос "Подвергались ли вы школьной травле?" дает каждый четвертый взрослый респондент. Среди школьников цифры еще выше.

История из Ярославля несколько лет назад потрясла всю страну. Группа подростков несколько часов издевалась над сверстницей. Заставляли есть грязь, избивали, а затем под угрозой расправы велели полностью раздеться и танцевать. Все это продолжалось три часа. Было возбуждено уголовное дело - просто потому, что нашелся подходящий состав правонарушения. В обычной травле, заключающейся, например, в систематических оскорблениях, такого нет. Как нет и субъекта ответственности. В большинстве случаев административное, а уж тем более уголовное наказание может назначаться с 16 лет. А родителей максимум могут привлечь за недобросовестное исполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка.

"Пора уже это остановить. Пора посмотреть и признаться, что сегодняшние инструменты профилактики травли среди детей и молодежи и ответственности за буллинг не работают. Честно говоря, они просто отсутствуют. Особенно законодательство", - отметил Артем Метелев, председатель комитета Государственной думы по молодежной политике.

Рабочие группы, парламентские слушания и долгие дискуссии с профильными ведомствами. По итогу - разработаны сразу несколько проектов. Вносящих, например, изменения в закон "Об образовании". Как раз в нем предлагается закрепить понятие "буллинга". Под которым будут понимать бойкот, оскорбительные прозвища, умышленное похищение или порчу имущества. Как тут не вспомнить спрятанные одноклассниками школьные портфели.

Для травли же добавится еще один важный критерий - систематичность. Кроме того, администрацию школы обяжут сообщать обо всех фактах притеснения детей. Сейчас это часто скрывается. Повышенное внимание при этом будут уделять организаторам буллинга. Ставить их на учет.

И, пожалуй, самое главное – спрятаться в интернете больше не получится. За виртуальные оскорбления и издевательства будет грозить реальная ответственность. Конкретные меры сейчас утоняются. Ведь это – поправка в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект уже проходит необходимые процедуры в министерствах. Его также поддержала уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

"Травля, которую мы видим сегодня, отличается от безобидных шуток детей друг над другом. Она стала гораздо более агрессивной, масштабной, она перешла в интернет. Мы видим, практически каждый день ролики с оскорблениями, издевательствами, драками", - добавил Метелев.

И это, подчеркивают специалисты, - основной ответ на вопрос, почему ожесточенных стычек, перепалок и издевательств детей друг над другом стало больше. Во-первых, дурной пример заразителен, а если нет наказания – то заразителен вдвойне. А во-вторых, в погоне за лайками и виртуальным хайпом подрастающее поколение теперь, кажется, не видят берегов и готово на все.

"Ребенку хочется быть лидером, хочется быть значимым, хочется быть важным. И этот ребенок, оказываясь в школе, пытается подавлять других людей. Так он чувствует себя более уверенным, более сильным", - отметила Наталья Наумова, детский психолог.

Жертва же получает глубокие психологические травмы. Ну а далее - как снежный ком. Одна проблема цепляется за другую. И вот уже хрупкий подростковый мир, кажется, катится в тартарары, а сам агрессор ищет новых жертв.

Часто, правда, умалчивается об обратной стороне "заботы о детях и их ментальном здоровье". В этой области за последние десятилетия, человечество шагнуло далеко вперед. Поведение по отношению к ребенку должно быть этичным. Ему важно создать комфортные условия. Детей нельзя ограничивать, что-то им запрещать, а уж тем более, о ужас, лупить ремнем в воспитательных целях. Мол, тогда и только тогда сформируется здоровая и полноценная личность. Благими методами, правда, родители зачастую взращивают настоящего морального монстра, на 100% уверенного в своей правоте и безнаказанности. Таким детям можно все. Виноваты другие! Сверстники или педагоги. Авторитет и престиж профессии которых некоторые родители ставят под сомнение. Отвечая на откровенное хамство и агрессию, учитель, потом получает кучу проверок, проблем и вынужден доказывать свою профпригодность.

"Школе не требуется специальный закон. Школе необходимо создать благоприятную психологическую среду, где могут учиться и развиваться наши дети. Работая принудительно с психологом, результата не будет никакого. Необходимо, чтобы ребенок открылся и захотел получить помощь. Поэтому очень важно не принуждать к работе с психологом, но давать возможность доступа к психологу", - уточнила Наумова.

Как раз профилактические и воспитательные беседы, а также работу детей в группах авторы законопроекта называют главными инструментами борьбы с травлей. Забывая, правда, о том, что в современной системе образования, в отличие от советской, школа прежде всего учит, а не воспитывает, рассказывая о том, что хорошо, а что плохо, правильно или неправильно. У советских детей, в отличие от современных, были четкие, а главное - понятные ориентиры. И это ключевая проблема. Которую теперь нужно решать даже не государству, а обществу.

Касается это, как ни странно, в первую очередь взрослых. Ведь именно с нас дети берут пример. Еще в 1954 году американский художник Ричард Сарджент изобразил то, что сегодня называют мемом "Цепочка агрессии". Взрослые люди кричат друг на друга. А все шишки в итоге достаются беззащитному котенку. На месте которого в реальной жизни может оказаться кто-то из одноклассников. Так, увы, устроен этот мир. И помимо принятия бесспорно важных законов, каждый из нас может внести свой вклад в борьбу с травлей. Просто став хоть чуточку добрее.