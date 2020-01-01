В Грузии попытались устроить "майдан", но пока безуспешно. Хроника событий и прогнозы

То, что грузинская оппозиция попытается не признать итоги выборов, было понятно с самого начала. Во-первых, это уже традиция. А их на Кавказе принято чтить. Во-вторых, в оппозиционных партиях прекрасно понимали: у них давно уже нет прежней поддержки общества. Но соглашаться с этим публично никто, разумеется, не посмел бы. Оттого в дело пошло привычное: это не мы плохо работаем, у нас просто голоса украли. Об этом заявили все четыре оппозиционные партии, суммарно набравшие лишь 37 процентов голосов. И президент Грузии Саломе Зурабишвили, ожидаемо вставшая на их сторону: "Я не признаю эти выборы. Их нельзя признать, потому что это будет признанием вторжения России сюда, подчинения Грузии России. Я приехала в эту страну не для этого. Наши предки жили не для этого. Мы этого не потерпим! Никто не может отнять у Грузии европейское будущее".

Правда, прозвучало это все как-то неубедительно. Нарушений на этих выборах было зафиксировано немного. А если сравнивать с 2020 годом, так их вообще практически не было. Причем это подтвердили и международные наблюдатели. Вот, например, заявление главы миссии ОБСЕ Паскаля Ализара: "Выборы в Грузии были проведены в соответствии с правилами, но сопровождались напряженной обстановкой".

Ни слова о неких "армянских каруселях", про которые рассказывает в интервью Зурабишвили. Или про российское вмешательство, которым тоже попыталась объяснить свой проигрыш оппозиция, призывая грузин просто поверить ей на слово. То есть в ход пошли, кажется, все пункты старой-доброй методички о том, как устроить цветную революцию в отдельно взятой стране на постсоветском пространстве. А то, что в Грузии хотят провернуть именно этот сценарий, сомнений нет никаких. Как и в том, кто курирует данный проект.

"Я читал отчеты фонда Джорджа Маршала, немецкого фонда, потом маккейновского института по Грузии. Подписывает их Лора Торнтон. Она была директором NDI - американского национального демократического института. Там четко сказано, что сразу после выборов лидеры оппозиции должны заявить, что выборы нелегитимны. Что это не воля народа. И это действует. Там еще есть очень интересная фраза: "даже если правящая партия наберет большинство в парламенте". В этом случае все равно нужно следовать этому сценарию", - рассказал Петре Мамрадзе, политолог, бывший начальник Госканцелярии Грузии.

Вот грузинская оппозиция и следует. Как, впрочем, и Запад, который на первых порах обеспечивает информационно-политическую поддержку и давление. Потому как результаты выборов в Грузии, которую десятилетиями подминали под себя, в США и ЕС явно сочли угрозой. Глава Евросовета Шарль Мишель, например, назвал их "российской спецоперацией". Госсекретарь США Блинкен посетовал, что грузинская демократия теперь в опасности. Тот же тезис повторил и Байден, выпустив насчет Грузии специальное заявление: "Я был глубоко встревожен недавним откатом демократии в стране, включая принятие законодательства, отражающего российские законы, которые ограничивают основные свободы и пространство для независимых организаций гражданского общества. Мы призываем правительство Грузии прозрачно расследовать все нарушения на выборах, а также отменить закон о так называемом иностранном влиянии, который ограничивает свободу собраний и выражения мнений, и начать немедленный диалог со всеми политическими силами в Грузии о восстановлении честности выборов".

Но несмотря на такие высказывания, Запад занял скорее выжидательную позицию, лишь косвенно поддержав несогласных. И в Вашингтоне, и в европейских столицах, видимо, ждут, к чему приведут протесты в Грузии. Правда, их первый раунд ничем особенным не запомнился. Ну, кроме исполнения гимна Евросоюза в самом конце. И заявлений о необходимости перевыборов в самом начале.

Еще более блеклой оказалась акция студентов. Не спасали даже мастер-классы по изготовлению щитов для защиты от полицейских дубинок, которые со знанием дела проводили активисты. Еще там пытались избить российских журналистов. К счастью, их спасла полиция, работы у которой в перспективе может прибавиться. Многие эксперты уверены, что волна протестов в Грузии будет лишь нарастать.

"В том числе и местными властями были зафиксированы интенсивные контакты между Атлантическим советом США и местными оппозиционными партиями накануне голосования. Имеют место недопустимые высказывания послов европейских государств о незаконности выборов. Поэтому в настоящий момент идет лишь аккуратный прогрев атмосферы. Скорее всего, оппозиция копит ресурсы для более масштабной атаки против власти", - отметил Никита Мендкович, глава Евразийского аналитического клуба.

Работа такая наверняка ведется. Не зря ведь президент Зурабишвили и лидеры оппозиции проводили встречу с западными послами в понедельник, согласовывая дальнейший план действий. Происходило это в гостинице, которая находится через дорогу от грузинского парламента. Туда же неожиданно приехал и премьер-министр Венгрии, в эти дни он был в Грузии с госвизитом. Но конкретно в данный отель Виктор Орбан вряд ли заглянул случайно. Возможно, он выполнял роль парламентера. Или же по собственной инициативе пытался вразумить бунтарей, поясняя, что грузинские власти все делают правильно. И мешать им не нужно, иначе Грузию ждет катастрофа.

"Мы знаем, насколько важно сохранить мир. Мы ценим ваши усилия, так как вы на стороне мира. Никто не хочет разрушения своей страны и подключения к бессмысленной войне. Поэтому мы понимаем решение грузинского народа, который сделал выбор в пользу мира", - сказал Орбан.

А такая Грузия Западу не нужна. Основатель победившей на выборах партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили недавно рассказал в интервью, что некий высокопоставленный иностранный чиновник предлагал начать Грузии войну с Россией. Открыть, так сказать, второй фронт. Повоевать несколько дней, а затем уйти в партизаны. И если бы у власти тогда была прозападная оппозиция, которая сейчас пытается опротестовать результаты выборов, война бы, безусловно, началась.

"Грузия не представляет в данном случае сама по себе интереса для Запада. Это исключительно пешка, которой можно пожертвовать в рамках борьбы против России. Запад хочет, чтобы Грузия умерла за его интересы. Правительство "Грузинской мечты" делает все, чтобы сохранить свой народ", - добавил Мендкович.

Оппозиция обещает в скором времени предоставить некие доказательства массовых фальсификаций в пользу провластной партии. Грузинская прокуратура уже заявила, что тоже с удовольствием бы на все это взглянула, заодно вызвав для опроса президента Грузии. Она, правда, приходить пока отказалась, созвав новый митинг, который состоится уже в понедельник.