Минюст обновил список иноагентов

Минюст России признал иноагентами литературоведа Александра Архангельского, музыкального журналиста Александра Горбачева, А.С. Зуеву, А.А. Серегина.

Как отмечает ведомство, они все выступали против специальной военной операции и распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти страны решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Ранее в список иноагентов попали литературовед Олег Лекманов, YouTube-блогер Антон Хардин, удмуртский активист Артем Медведев, член партии "Яблоко" Николай Кавказский и издание Astra.