Любовь Успенская вышла в свет после скандала с дочкой Татьяной Плаксиной

Любовь Успенская снова взялась за микрофон после вынужденной паузы, связанной с новой выходкой ее единственной дочери Татьяны Плаксиной. Месяц назад наследница артистки вдруг пропала. Певица плакалась, что ее могли украсть, накачать наркотиками и заставить дать негативное для королевы шансона интервью.

Вскоре Татьяна Плаксина нашлась. Оказалось, она находилась в Израиле. Зачем она туда отправилась и что делала, до сих пор неизвестно. А вот интервью Татьяны, которого так боялась Любовь, действительно вышло. В нем Плаксина снова обвинила мать в том, что она якобы заставляла ее выходить с ней на сцену и исполнять песни, из дома ее будто бы не выпускали, за ней следили и давали некие препараты.

Разразился скандал. Общественность в Сети бурно обсуждала "срыв" Татьяны Плаксиной и вспоминала аналогичную ситуацию, произошедшую несколько лет назад. Не секрет, что у дочери Любови Успенской проблемы с наркотиками, она проходила лечение.

Не успела публика остыть, как в Сети появилось новое видео с Плаксиной. На сей раз она рыдала в камеру и признавалась матери в любви.

Что сейчас происходит с Татьяной, неизвестно. Ходят слухи, что она снова в реабилитационном центре. Что касается Любови Успенской, то она впервые вышла в свет после скандала с единственной наследницей. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" артистка опубликовала видео, на котором запечатлена поющей на сцене. Комментаторы в Сети заметили, что Успенская сильно изменилась. Они считают, что певица похудела из-за переживаний за дочь.