Лобода готова петь для россиян за 15 миллионов

Светлана Лобода охотно принимает предложения спеть на корпоративах. Вот только ценник певица выставила знатный: за почти 15 миллионов рублей она исполнит все свои хиты за час. Причем присутствие россиян на заказнике исполнительницу совершенно не смущает. Однако возвращаться в Россию Светлана Лобода пока еще не готова.

Певица путешествует не одна, а с командой из 18 человек, поэтому заказчику придется сильно раскошелиться, чтобы соответствовать заявленному артисткой райдеру. Так, телеграм-канал SHOT выяснил, что Светлане нужен только пятизвездочный отель, в котором для нее и ее команды зарезервированы люкс, полулюкс и 16 стандартных номеров.

Сама Лобода и двое ближайших помощников летают только бизнес-классом, остальные — экономом.