"Вот что его интересует, и больше ничего": Соседов раскрыл тайну иноагента Галкина

Когда-то Сергей Соседов был одним из самых преданных поклонников Аллы Пугачевой. Однако любовь музыкального критика прошла. По мнению Соседова, Примадонна не смогла вовремя покинуть сцену, ее последние песни никуда не годятся, а голос давно пропал. А с тех пор, как Алла Пугачева и ее муж, иноагент Максим Галкин, покинули Россию вскоре после начала СВО, мнение Сергея Соседова о паре только ухудшилось.

Тем не менее, он признал, что раньше, еще до СВО, молодой супруг Примадонны был одним из самых дорогих артистов в отечественном шоу-бизнесе. Его ценник начинался с 11 миллионов рублей за проведение корпоратива. Но часто у мужа Пугачевой бывали заработки и размером в 31 миллион рублей, утверждает Соседов.

"Галкин избалован сумасшедшими гонорарами. И на “Первом канале” он много получал, и корпоративы его были очень дорогими. Очень дорогими! Поэтому деньги, только деньги - вот что его интересует, и больше ничего", - раскрыл тайну юмориста Соседов.

Сейчас же, подчеркнул музыкальный критик, он точно не знает, сколько зарабатывает муж Пугачевой. Соседов не исключает, что шоумен работает уже за "любые деньги", передает aif.ru.