По дороге к поселку Кременная Балка в Донецкой республике через каждые метров 50 – подбитые пикапы, грузовики, бронетранспортеры. Эту технику ВСУ российские штурмовики уничтожили во время наступления. Видно, что бойцы уже в самом "населеннике". Осматривают трофейные машины, зачищают улицы. Сегодня Кременная Балка – еще один укрепрайон на Покровском направлении, который почти целиком перешел под контроль российских войск.

Утром с передовой в Харьковской области и Южно-Донецкого направления поступили срочные донесения. Боевики отошли из Ильинки, Степановки, Максимовки и Трудового. И не исключено, что в ближайшие сутки военные сообщат о полном освобождении этих поселков. А в соседней Кураховке штурмовики уже подняли над домами флаги своих подразделений.

А вот уникальная находка. На подступах к Красноармейску штурмовики захватили подземный бункер. За бронированной дверью – металлический свод, который не пробить артиллерией. Внутри удобные кровати, брошенное спутниковое оборудование, продукты и даже американская "газировка". Самое забавное, что примерно 3 месяца назад Киев обещал – эти полевые фортификации русским никогда не взять. Но почти сакральное в украинской политике "никогда" усилиями российских военных наступило очень быстро.

О морально-психологическом состояние боевиков говорят и эти кадры. Захваченный полевой штаб ВСУ. На полу - десятки бутылок из-под алкоголя и украденные у местных жителей консервы и банки с заготовками на зиму.

Интенсивное наступление российских войск в Донбассе – это результат новой тактики. Подразделения больше не штурмуют крупные города, а обходят их с флангов. Блокируют дороги, по которым ВСУ перебрасывает подкрепление. В итоге силы националистов без продовольствия и боеприпасов истощаются в 5 раз быстрее. И они предпочитают бегство – обороне.

Эта тактика "тысячи порезов", когда на фронте в окружение попадают небольшие подразделения ВСУ, уже принесла ощутимые результаты. Военные подсчитали - только в октябре в таких "огненных мешках" националисты потеряли 69 тысяч 640 человек.