В зоне действия спецоперации продвинулись на более выгодные рубежи подразделения Южной группировки войск. Только за сутки на этом участке потери противника составили 950 человек. Российские военнослужащие отразили две контратаки, уничтожили бронетехнику неонацистов и Полевой склад с боеприпасами.

На Угледарском направлении расчёты РЗСО "Град" ударно отработали по замаскированным позициям украинских боевиков. Координаты цели помогла выявить воздушная разведка, и через десять минут боевая машина уже приступила к выполнению задания.

Мощным огнём 122-миллиметровых реактивных снарядов артиллеристы накрыли заданный район, противник понёс существенные потери. Экипаж работает слаженно.