Минобороны представило новых героев СВО

Новые подвиги наших военнослужащих в зоне спецоперации. Младший сержант Риян Шамсутдинов доставлял боеприпасы и продукты к линии боевого соприкосновения. В ходе очередного рейса его автомобиль атаковала диверсионно-разведывательная группа противника. Риян мгновенно сориентировался, покинул повреждённую машину и в стрелковом бою уничтожил четырех неонацистов. А после устранил неисправности автомобиля и доставил груз в назначенный срок.

Прапорщик Дмитрий Акст в составе мотострелкового подразделения, отражая атаки вражеских штурмовиков, уничтожил в воздухе четыре FPV-дрона противника. В результате его грамотных и самоотверженных действий удалось сберечь жизни и здоровье личного состава, а также сохранить вооружение и военную технику подразделения и не допустить прорыва обороны.