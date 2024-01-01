Киркоров показал свадебное фото и обнародовал настоящую фамилию

Филипп Киркоров о личной жизни предпочитает не распространяться. Например, до сих пор неизвестно, нашел ли он счастье после развода с Аллой Пугачевой. Также неизвестно, кто является матерью его детей: дочери Аллы-Виктории и сына Мартина. Но сегодня, 1 ноября, поп-король решил приоткрыть завесу тайны. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певец опубликовал фотографии со свадьбы своих родителей. Выяснилось, что у его матери и отца фамилия Крикорян.

"Ровно 60 лет назад, 1 ноября 1964 года родилась МОЯ СЕМЬЯ во Дворце бракосочетания #2 отдела ЗАГС в г. Москве. Спасибо родителям за этот красивый союз. За меня. За жизнь. Цените семейные традиции и храните любовь. Рад, что в России 2024 - год Семьи. Это самое важное, что есть у человека", - заявил Киркоров.

В комментариях многочисленные поклонники пришли в восхищение от того, насколько сильно Филипп похож на свою мать Викторию. Напомним, что женщина умерла в 1994 году практически в день рождения артиста. Мать Филиппа Киркорова долго боролась с онкологическим заболеванием, но в итоге недуг добил ее.