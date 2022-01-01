Медведев назвал условие, при котором не было бы СВО

Никакой спецоперации бы не было, если бы США хватило ума заключить с Россией договор о безопасности, заявил Дмитрий Медведев. Он также отметил, что США когда-нибудь погубит их "принцип исключительности" и привычка "ломать всех через колено", передает RT.

Напомним, СВО началась 24 февраля 2022 года и длится по сей день. Ранее стало известно, что переговоров с Россией ожидает значительная часть украинцев. Согласно опросу украинского Центра Разумкова, в украинском обществе нарастает уныние и усталость от конфликта – контрастом фронтовым успехам ВС России.

По результатам опроса, в сентябре этого года доля сторонников немедленных переговоров с Россией выросла до 35%. А за последний год число сторонников переговоров выросло на 14%. За урегулирование конфликта уже сейчас выступает 48% жителей южных регионов Украины.