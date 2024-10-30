"Если любовь проходит, тут ничего уже не сделаешь": Буланова рассказала о молодом муже

Летом прошлого года Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал молодой предприниматель Валерий Руднев. Влюбленные сыграли свадьбу в родном городе артистки Санкт-Петербурге, на празднике гуляли самые близкие и друзья. Супруги живут душа в душу.

"И его дети приняли сразу: и старший, и младший. И он как-то нашел с ними общий язык. Ну он правда интересный человек. Я не знаю, может, это связано с возрастом, потому что он, в общем-то молод еще, то ли это личные качества характера, он не сидит никогда на месте и старается придумать какое-то дело, и у него это получается. Я иногда просто удивляюсь, мне вот лень, а ему нет: съездит, что-то сделает, договорится. Ну такой — молодец, такой деятельный человек. И постоянно какие-то идеи у него в голове — это тоже здорово. И, конечно, с точки зрения мужчины он мне очень помогает. Из моих трех мужей он лучший. Лучшего мужчины, наверное, не было в моей жизни", - заявила артистка.

Буланова не скрывает, что не выносит предательства, причем не только в личной жизни, но и в работе. По словам певицы, она продолжит сотрудничество, "если песня хорошая", но уже доверять и относиться, как прежде, не будет.

"Отрезаю — и все. Это как любовь: если она проходит, тут ничего уже не сделаешь", - заключила Буланова в беседе с WomanHit.