США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $425 млн

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 425 миллионов долларов, в него войдут боеприпасы для комплексов HIMARS, NASAMS и артиллерии. Также в новый пакет помощи попали боеприпасы для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм, боеприпасы для противотанковых систем TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, средства для борьбы с БПЛА, боеприпасы класса воздух-земля, бронетранспортеры Stryker, стрелковое оружие и боеприпасы, перечисляет ТАСС.

Ранее Польша объяснила отказ усилить военную помощь Украине. Варшава напомнила об ограниченности своих возможностей. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский напомнил, "у Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты". При этом дальнейшие возможности Варшавы в поставках боевой авиации Вооруженным силам Украины ограничены. Сикорский заявил, что для Польши существует угроза со стороны России, поэтому Варшава ставит в приоритет собственные вооруженные силы и их обороноспособность.