Аршавин привез новую подругу в Лондон и рассказал о подарке Барановской

Несмотря на то, что Андрей Аршавин после скандальных расставаний с Юлией Барановской и Алисой Казьминой предпочитает не распространяться о личной жизни, журналисты выяснили, что у спортсмена новая возлюбленная. Говорят, ее зовут Анна, она работает в менеджменте клуба "Зенит" и с Андреем знакома давно. Пару сняли вместе в Сочи, причем девушка демонстрировала большой живот. А осенью Анна родила дочь, девочку назвали Евой.

Интересно, что бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина в недавнем интервью утверждала, что у Андрея новая семья. Особо наблюдательные фанаты заметили на безымянном пальце правой руки Анны кольцо. Теперь поклонники ждут свадьбы.

Меж тем влюбленные отправились в Великобританию. Аршавин на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовал фото, где запечатлен на стадионе "Эмирейтс". Сетевые сыщики обнаружили фото с этой же локации и в аккаунте Анны.

Интересно, что в Лондон Андрей Аршавин захватил и дочь от Юлии Барановской 17-летнюю Яну. Об этом стало известно из выпуска футбольного блогера и комментатора Тимура Журавеля в YouTube. Блогер, Андрей и Яна прокатились на колесе обозрения и прошлись по рынку.

"Мы однажды здесь на вертолете на набережной сели. Не помню по какому поводу, это Юля мне тогда подарок сделала", - неожиданно поделился воспоминаниями Аршавин.