Иноагент Татьяна Лазарева сообщила о беременности

Татьяна Лазарева, не так давно признанная Минюстом иноагентом, является многодетной матерью. У нее есть внебрачный сын Степан и две дочери от шоумена, иноагента Михаила Шаца Софья и Антонина. Софья давно живет самостоятельно: она работает ведущей шоу "Орел и решка", занимается музыкой, записывает подкасты. А вскоре Софья станет мамой. Об этом сообщила иноагент Татьяна Лазарева в своем официальном телеграм-канале.

"Средняя дочь продолжает рвать ткань и границы возможного. Красавица отснялась как нефиг делать в 16 городах проекта Орел и Решка будучи беременной, а сегодня выпустила новый альбом. Послушать живьем можно будет в Барселоне и Валенсии, а пока слушайте на всех площадках. Ну что за дети попались такие прекрасные?!." - объявила гордая мать и будущая бабушка.

О личной жизни Софьи практически ничего неизвестно. Замужем ли она, кто ее возлюбленный, остается только догадываться.