Минобрнауки определило единые расценки на экзамены для мигрантов

Минобрнауки предложило установить единую стоимость сдачи экзаменов для мигрантов на знание русского языка. Это следует из проекта постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в пятницу, 1 ноября.

Согласно документу, экзамены для получения разрешения на работу обойдутся в 3800 рублей. Для экзамена на получения гражданство понадобится 2950 рублей.

Самым дорогим же станет испытание для получения вида на жительство — 5900 рублей. Для него потребуется знание истории, русского языка и основ законодательства.