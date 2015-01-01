В российской арктике исчез остров площадью 53 гектара

Россия лишилась острова острова Месяцева из архипелага Земля Франца-Иосифа — он растаял. Об этом в четверг, 31 октября, сообщило Русское географическое общество.

В 2015 году площадь острова составляла 53 гектара. К 12 августа 2024 года она сократилась до трёх гектаров, а 13 сентября остров окончательно исчез под водой.

В публикации Русского географического общества указано, что случившееся стало одним из последствий глобального потепления. Также уточняется, что из-за исчезновения острова потребуется коррекция навигационных карт.